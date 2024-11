Moradores de Salvador podem obter descontos na conta de energia

Ação acontece de 11 a 16 de novembro - Foto: Divulgação | Coelba

Nesta semana, moradores de Salvador podem trocar resíduos sólidos por descontos na conta de energia através do projeto Vale Luz, uma iniciativa de eficiência energética da Neoenergia Coelba. De 11 a 16 de novembro, a ação itinerante visitará bairros como Imbuí, IAPI, CAB (ALBA), Cajazeiras VIII, Cosme de Farias, Vale das Pedrinhas, San Martin (Arena Rocinha) e Campo Grande.

Os endereços exatos dos pontos itinerantes e dos pontos fixos do projeto, podem ser acompanhados por meio do cronograma de atendimento do Vale Luz, disponível no site da concessionária, ou no documento anexado. Os moradores podem entregar latas de alumínio e garrafas PET nos pontos de troca, recebendo "Merrecas" — moeda que pode ser convertida em lâmpadas de LED ou em desconto na conta de energia (cada Merreca equivale a 8 centavos).

O projeto Vale Luz também beneficia os clientes inscritos na TSEE (Tarifa Social de Energia Elétrica) ou moradores de comunidades populares com a substituição de lâmpadas ineficientes por lâmpadas de LED, que são mais econômicas e com vida útil estimada superior a 10 anos.

Leia mais

>> Salvador e RMS sofrem com alagamentos após chuva forte

>> Salvador é a 2º capital com mais área verde; veja ranking

Além da troca de latas de alumínio e garrafas PET por Merrecas, também são aceitos materiais como papelão, papel de escritório, jornais, garrafas PET, sacos plásticos, embalagens de produtos de limpeza, garrafas de vidro, latas de refrigerantes e de outros produtos alimentícios, embalagens tetra pak, óleo de cozinha, que deverá estar filtrado e dentro de uma garrafa PET transparente, e vidro.

Esses resíduos serão pesados e os descontos serão contabilizados diretamente na fatura de energia informada pelo consumidor.

Para participar, basta o cliente separar os resíduos aceitos pelo projeto, que devem estar limpos e secos, informar o código do cliente, identificado no canto superior direito da conta de energia e direcionar a um dos pontos de atendimento do projeto.