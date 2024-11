Salvador é a 2º capital com mais área verde; veja ranking

Parque São Bartolomeu, em Salvador - Foto: Rafeal Martins / Ag. A Tarde

Salvador é a segunda capital do Brasil com mais área verde. De acordo com o estudo “Perfil das áreas urbanas no Brasil” da rede MapBiomas, a capital baiana tem 26,2% de vegetação em seu território, ficando atrás apenas de Rio Branco (AC) com 32,8%. Já Natal (RN) aparece na última colocação com apenas 10,1% de área verde. Os dados são referentes ao ano de 2023.

Segundo o levantamento, as cidades brasileiras têm, na média, 11% de vegetação em suas áreas urbanas. Em termos absolutos, a capital com maior vegetação urbana é o Rio de Janeiro, que tinha 12.961 hectares em 2023. Já Macapá, é a que tem menos: 1.063 hectares.

Das 27 capitais brasileiras, 19 ganharam percentual a mais de vegetação em suas áreas urbanas, enquanto as outras oito perderam.

O levantamento do MapBiomas traz mapas anuais de cobertura e uso da terra e foi divulgado nesta sexta-feira (8). Ele é produzido em um trabalho colaborativo de mais de 100 pesquisadores de universidades, ONGs e empresas de tecnologia do Brasil.

Veja o ranking:

1. Rio Branco (AC)

2003 - 43,3%

2023 - 32,8% (3.709 hectares)

2. Salvador (BA)

2003 - 26.1%

2023 - 26,2% (5.502)

3. Vitória (ES)

2003 - 26,1%

2023 - 25,5% (1.262)

4. Florianópolis (SC)

2003 - 19,4%

2023 - 23,9% (2.442)

5. São Luís (MA)

2003 - 30,8%

2023 - 23,0% (4.260)

6. Brasília (DF)

2003 - 13,1%

2023 - 22,6% (16.796)

7. Manaus (AM)

2003 - 28,8%

2023 - 22,1% (6.263)

8. Rio de Janeiro (RJ)

2003 - 16,6%

2023 - 20,6% (12.961)

9. Porto Alegre (RS)

2003 - 16,2%

2023 - 20,3% (3.860)

10. Aracaju (SE)

2003 - 20,7%

2023 - 19,1% (1.821)

11. Porto Velho (RO)

2003 - 21,8%

2023 - 18,2% (2.750)

12. Curitiba (PR)

2003 - 14,6%

2023 - 18,2% (6.154)

13. Maceió (AL)

2003 - 14,1%

2023 - 17,3% (2.030)

14. Belém (PA)

2003 - 22,5%

2023 - 17,2% (2.586)

15. João Pessoa (PB)

2003 - 7,4%

2023 - 17,1% (2.005)

16. Cuiabá (MT)

2003 - 13,8%

2023 - 16,1% (2.968)

17. Fortaleza (CE)

2003 - 15,3%

2023 - 14,2% (3.805)

18. Campo Grande (MS)

2003 - 13,6%

2023 - 14,0% (3.482)

19. Belo Horizonte (MG)

2003 - 10,7%

2023 - 14,0% (4.086)

20. Boa Vista (RR)

2003 - 21,0%

2023 - 13,9% (1.745)

21. Palmas (TO)

2003 - 14,1%

2023 - 13,4% (1.688)

22. São Paulo (SP)

2003 - 7,4%

2023 - 13,1% (12.018)

23. Recife (PE)

2003 - 11.8%

2023 - 12,4% (1.612)

24. Goiânia (GO)

2003 - 8,9%

2023 - 12,2% (3.971)

25. Macapá (AP)

2003 - 14,9%

2023 - 11,9% (1.063)

26. Teresina (PI)

2003 - 7,5%

2023 - 11,0% (1.978)

27. Natal (RN)

2003 - 11,7%

2023 - 10,1% (1.069)