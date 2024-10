Moradores de três bairros de Salvador ganham nova linha de ônibus

Ônibus sairão da Ribeira e passarão pela Federação e Engenho Velho da Federação - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Após cobrança com a comunidade do Engenho Velho da Federação, em Salvador, o bairro passa a contar, a partir desta terça-feira (24), com a linha Ribeira x Engenho Velho da Federação/Federação. A nova opção vai operar em duas faixas horárias do dia, e funcionará como um reforço no pico da manhã e da tarde, com viagens às 4h30, 6h, 15h10 e 16h05.

Técnicos da área de planejamento da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) realizaram estudos viários e analisaram a demanda da região para implementar a linha.

A linha terá como itinerário de ida: Terminal da Ribeira, Rua Lélis Piedade, Rua Julio David, Avenida Porto dos Mastros, Avenida Caminho de Areia, Praça Irmã Dulce, Avenida Fernandes da Cunha, Largo dos Mares, Avenida Oscar Pontes, Avenida da França, Rua da Bélgica, Avenida Estados Unidos, Ladeira da Montanha, Rua Carlos Gomes, Avenida 7 de Setembro, Largo do Campo Grande, Avenida Araújo Pinho, Rua Padre Feijó, Ladeira do Campo Santo, Rua Caetano Moura, Avenida Cardeal da Silva, Rua Apolinário de Santana, Terminal de Engenho Velho da Federação, Rua Apolinário de Santana, Avenida Cardeal da Silva, Rua Jardim Federação, Rua Engenheiro Afonso Oliva, Rua Pedro Gama e Terminal da Federação.

O retorno terá o seguinte itinerário: Terminal da Federação, Rua Pedro Gama, Avenida Cardeal da Silva, Rua Caetano Moura, Ladeira do Campo Santo, Rua Padre Feijó, Rua João das Botas, Rua Forte de São Pedro, Rua Gamboa de Cima, Avenida Lafayete Coutinho, Rua da Conceição da Praia, Rua Miguel Calmon, Avenida Jequitaia, Largo da Calçada, Rua Fernandes Vieira, Rua José Martins Tourinho, Largo dos Mares, Avenida Fernandes da Cunha, Praça Irmã Dulce, Avenida Caminho de Areia, Avenida Porto dos Mastros, Rua Porto dos Tainheiros, Largo da Ribeira e Terminal da Ribeira.