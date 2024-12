Moradores do Bairro da Paz seguem sem ônibus nesta terça

ônibus estão sem circular no Bairro da Paz desde o último sábado, 16. - Foto: :Denisse Salazar / AG. A TARDE

Os moradores do Bairro da Paz continuam sem o atendimento de transporte público nesta terça-feira, 19. Os ônibus estão sem circular no bairro desde o último sábado, 16.

A medida foi tomada após a morte de um homem suspeito de integrar uma facção criminosa em confronto com policiais militares na noite de sexta-feira, 15. O homem foi identificado como Reginaldo Costa dos Santos Júnior, de acordo com a Polícia Militar. O irmão dele, identificado como Mickey, também foi morto em confronto com policiais, no mesmo bairro, no dia 25 de outubro.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob) os coletivos que atendem a localidade seguem pela Av. Paralela sem acessar o bairro. Agentes da Semob e prepostos da Integra monitoram a circulação dos coletivos. A situação será normalizada tão logo as condições de segurança permitam.