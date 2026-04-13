Morre o jornalista Manoel Messias, aos 69 anos

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- Foto: Reprodução

O jornalismo baiano perdeu, nesta segunda-feira, 13, uma de suas vozes mais tradicionais. Morreu o jornalista esportivo Manoel Messias, profissional que construiu uma sólida trajetória de 28 anos na Rádio Sociedade da Bahia. Referência na crônica esportiva, Messias era figura carimbada nos debates sobre o futebol baiano e na cobertura do dia a dia dos clubes locais.

Ao longo de quase três décadas na emissora, o radialista não se limitou aos gramados regionais. Manoel Messias acumulou passagens marcantes pela cobertura da Seleção Brasileira e em edições da Copa do Mundo, consolidando seu nome no cenário nacional. Sua presença constante na programação fez dele uma figura querida por ouvintes e respeitada por colegas de imprensa.

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Até o fechamento desta reportagem, a causa do falecimento não havia sido confirmada, no entanto, o profissional já enfrentava uma batalha contra o câncer.

O velório acontece nesta segunda-feira, no cemitério Campo Santo, às 12h30 e o sepultamento às 16h30.

