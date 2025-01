Morre segunda vítima baleada por PM no Alto de Ondina, em Salvador

Vídeo mostra momento em que os jovens são rendidos e baleados em Salvador - Foto: Reprodução

A segunda vítima do policial militar Marlon da Silva Oliveira, preso no dia 8 deste mês, veio a óbito na noite de quinta-feira, 26, no Hospital Geral do Estado, em Salvador. A informação foi confirmada ao Portal A TARDE pela Polícia Civil.

Haziel Martins Costa, de 19 anos, estava internado na unidade desde quando foi atingido no abdômen, braço e antebraço, no dia 1º de dezembro, na região do Alto da Ondina, em Salvador. Na ocasião, outro jovem, identificado como Gabriel Santos Costa, 17, também foi baleado e morreu. Com isso, o militar poderá responder por duplo homicídio.

O crime foi cometido por volta das 2h da madrugada do dia 1º de dezembro, quando Gabriel e Haziel foram abordados por Marlon, inicialmente identificado como suspeito de tentativa de assalto. O policial alegou ter agido em legítima defesa, mas um vídeo gravado por uma testemunha contradiz essa versão. Nas imagens, o policial aparece agredindo e xingando as vítimas antes de ordená-las a colocar o rosto no asfalto e as mãos na cabeça. Em seguida, ele efetuou cerca de 12 disparos contra os jovens.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Homicídios de Salvador, onde Marlon se apresentou no dia 2 de dezembro, acompanhado de seu advogado, e foi liberado após alegar legítima defesa. A sua prisão preventiva aconteceu dias depois e ele segue custodiado.