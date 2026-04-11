Morro de São Paulo sedia Premiação Smarçaro 2025; veja vencedores

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O evento proporcionou uma experiência de conexão e networking entre os convidados - Foto: Divulgação

A Smarçaro promoveu, no cenário paradisíaco de Morro de São Paulo, a Premiação Smarçaro 2025. O encontro exclusivo teve como objetivo central reconhecer e celebrar a trajetória dos profissionais parceiros que alcançaram resultados de destaque ao longo do último ano.

O evento proporcionou uma experiência de conexão e networking entre os convidados, focando na valorização das parcerias construídas pela marca. Durante a cerimônia, cinco nomes de peso do setor foram homenageados pela sua atuação e contribuição ao mercado.

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As profissionais premiadas na edição de 2025 foram Mally Requião, Roberta Pinheiro West, Carina Kakucsi e Claudia Mattos. A designer Nágila Andrade também recebeu a homenagem, representada na ocasião por sua filha, Priscila Andrade.