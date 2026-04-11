Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Morro de São Paulo sedia Premiação Smarçaro 2025; veja vencedores

Durante a cerimônia, cinco nomes de peso do setor foram homenageados pela sua atuação e contribuição ao mercado

Redação
Por Redação
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O evento proporcionou uma experiência de conexão e networking entre os convidados
O evento proporcionou uma experiência de conexão e networking entre os convidados -

A Smarçaro promoveu, no cenário paradisíaco de Morro de São Paulo, a Premiação Smarçaro 2025. O encontro exclusivo teve como objetivo central reconhecer e celebrar a trajetória dos profissionais parceiros que alcançaram resultados de destaque ao longo do último ano.

O evento proporcionou uma experiência de conexão e networking entre os convidados, focando na valorização das parcerias construídas pela marca. Durante a cerimônia, cinco nomes de peso do setor foram homenageados pela sua atuação e contribuição ao mercado.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As profissionais premiadas na edição de 2025 foram Mally Requião, Roberta Pinheiro West, Carina Kakucsi e Claudia Mattos. A designer Nágila Andrade também recebeu a homenagem, representada na ocasião por sua filha, Priscila Andrade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Homenagem ao Setor morro de são paulo Networking Premiação Smarçaro 2025 Reconhecimento de Profissionais Valorização de Parcerias

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O evento proporcionou uma experiência de conexão e networking entre os convidados
Play

Vídeo mostra ação de quadrilha que invadiu joalheria pelo teto em Salvador

O evento proporcionou uma experiência de conexão e networking entre os convidados
Play

Entenda como agia quadrilha que unia furtos a joalherias, golpes e tráfico

O evento proporcionou uma experiência de conexão e networking entre os convidados
Play

Secretário projeta Salvador do futuro e prega habitação popular

O evento proporcionou uma experiência de conexão e networking entre os convidados
Play

Operação contra tráfico na BA e RJ tem ação em condomínio de alto padrão em Salvador

x