Moto vai parar embaixo de ônibus após acidente em Salvador

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Percursos que geralmente são realizados em 10 minutos chegaram a levar cerca de 1 hora - Foto: Divulgação

Um acidente envolvendo um ônibus e um motociclista deixou o trânsito em meia pista e causou um longo congestionamento na Avenida Afrânio Peixoto, conhecida como Suburbana, em Salvador, na manhã deste sábado, 9.

A colisão ocorreu nas proximidades da Travessa União, no bairro do Lobato. Com o impacto, o motociclista ficou ferido e precisou de atendimento médico.

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Até o momento, não há informações detalhadas sobre o estado de saúde da vítima ou as causas do acidente.

Impacto no tráfego

Transeuntes e motoristas que passavam pela região relataram ao Portal A TARDE que o fluxo de veículos ficou praticamente parado no sentido Calçada. O reflexo da batida atingiu diversos trechos da via, transformando trajetos curtos em um teste de paciência para os condutores.

Tempo de deslocamento

Percursos que geralmente são realizados em 10 minutos chegaram a levar cerca de 1 hora.

A retenção foi mais severa nas imediações do Lobato, afetando quem buscava acessar a região da Península de Itapagipe e o Centro de Salvador.

Orientações

Equipes da Transalvador foram acionadas para organizar o tráfego e realizar a remoção dos veículos envolvidos.

Para quem ainda precisa trafegar pela Suburbana, a recomendação é buscar vias alternativas, como a BR-324, ou redobrar a atenção ao passar pelo trecho do acidente.