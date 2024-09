Motociclista fica ferido após acidente em Ondina

Ainda não há informações sobre a causa do acidente. - Foto: Reprodução/TV Bahia

Um motociclita ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro no bairro de Ondina, em Salvador, na manhã desta terça-feira, 17. Ainda não há informações sobre a causa do acidente.

As vítimas foram levadas para uma unidade de saúde através do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Agentes da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) estiveram na região para auxiliar os motoristas.