Motociclista morre após acidente com caminhão de limpeza

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- Foto: Mario Villaescusa/Infomoto

Um motociclista morreu após um acidente envolvendo um caminhão de limpeza, na noite desta quarta-feira, na BR-324, em Salvador, sentido Feira de Santana. Devido ao ocorrido, o trânsito está com lentidão na região, nos dois sentidos.

De acordo com o motorista do autómovel, o motociclista bateu em outra moto, se desequilibrou e caiu embaixo do caminhão. O relato foi feito em entrevista a Record Bahia.

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*Em atualização