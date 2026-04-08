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SALVADOR

Motociclista morre após acidente com caminhão de limpeza

Caso ocorreu na BR-324, sentido Feira de Santana

Redação

Por Redação

08/04/2026 - 19:33 h

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Imagem ilustrativa da imagem Motociclista morre após acidente com caminhão de limpeza
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Um motociclista morreu após um acidente envolvendo um caminhão de limpeza, na noite desta quarta-feira, na BR-324, em Salvador, sentido Feira de Santana. Devido ao ocorrido, o trânsito está com lentidão na região, nos dois sentidos.

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De acordo com o motorista do autómovel, o motociclista bateu em outra moto, se desequilibrou e caiu embaixo do caminhão. O relato foi feito em entrevista a Record Bahia.

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*Em atualização

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Tags:

acidente br-324

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