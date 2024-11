Motorista por aplicativo que estava desaparecido é encontrado morto em Salvador

Ademilton Costa Júnior, de 27 anos, motorista de aplicativo, estava desaparecido desde quarta-feira, 30 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ademilton Costa Júnior, de 27 anos, motorista de aplicativo, estava desaparecido desde quarta-feira, 30, quando saiu para trabalhar por volta das 18h. Nesta quinta-feira, 31, a família recebeu a trágica notícia de que seu corpo foi encontrado no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, em Salvador.

De acordo com familiares, Ademilton não respondeu a uma mensagem enviada pela noiva às 20h do mesmo dia em que desapareceu. Ele estava a caminho de casa quando seu paradeiro se tornou incerto.

Amigos de Ademilton relataram ao Portal A TARDE que o veículo dele foi encontrado em Campinas de Pirajá, em uma área de difícil acesso, levantando preocupações sobre as circunstâncias de seu desaparecimento e a recuperação do carro.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP) investiga o desaparecimento de Ademilton. Ele foi visto pela última vez em sua residência, no bairro Fazenda Grande do Retiro. Familiares tentaram contato com a vítima via celular, mas não obtiveram resposta.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Ademilton pode ser transmitida através do telefone 181.