Mulher é executada com vários tiros na cabeça no bairro do Cabula

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso - Foto: Leo Moreira | Ag. A TARDE

Uma mulher foi encontrada morta com várias marcas de disparos de arma de fogo na região da cabeça e com as mãos amarradas. O caso aconteceu na noite de domingo, na localidade conhecida como Timbalada, no bairro do Cabula, em Salvador.

De acordo com as informações da Polícia Civil, a vítima ainda não foi identificada. As guias para remoção e perícia foram expedidas e a 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) vai apurar as circunstâncias, autoria e motivação do crime.