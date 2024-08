Mulher é presa com drogas escondidas dentro de bolsa em Salvador

Suspeita foi presa por policiais da Rondesp - Foto: Divulgação / PM

Uma mulher em posse de drogas foi presa por policiais da Rondesp Atlântico em Cosme de Farias, em Salvador, na madrugada desta sexta-feira (23).

De acordo com a Polícia Militar, os agentes faziam rondas na Rua Baixa do Tubo quando avistaram uma mulher em atitude suspeita. No momento da abordagem, os militares revistaram a bolsa que ela carregava, encontrando porções de crack, maconha e cocaína.

A ação resultou na apreensão de 2.368 pedras de crack, 523 pinos de cocaína e outras 2.300 porções de maconha. A mulher e o material foram apresentados na Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.