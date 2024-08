Mulher ferida em acidente na Av. Paralela é furtada durante o resgate

O acidente ocorreu por volta das 7h - Foto: Reprodução | TV Bahia

Na manhã desta terça-feira, 20, um engavetamento envolvendo três veículos foi registrado na Avenida Paralela, no sentido centro de Salvador. O acidente ocorreu por volta das 7h, e resultou em uma mulher ferida, que estava no carro do meio. Ela foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local.

Enquanto a mulher recebia auxílio de transeuntes e motoristas envolvidos no acidente, dois rapazes aproveitaram o momento de distração e furtaram alguns pertences da vítima, incluindo seu celular. O relato foi feito pelo motorista de um dos carros envolvidos em entrevista à TV Bahia.

Devido ao furto do celular, a vítima não conseguiu entrar em contato com a família para informá-los sobre seu estado de saúde. Até o momento, não há informações sobre o estado de recuperação da mulher ou sobre a identificação dos responsáveis pelo furto.