Mulheres são presas tentando entrar com drogas na Lemos Brito

Ação foi realizada por agentes da Polícia Penal da Bahia, durante procedimento de revista - Foto: Divulgação / SEAP

Duas mulheres foram presas em flagrante ao tentarem entrar com maconha escondida nas partes íntimas, no Complexo Penitenciário Lemos Brito, em Salvador. A ação foi realizada por agentes da Polícia Penal da Bahia, durante procedimento de revista em visitantes da unidade prisional, localizada no bairro da Mata Escura.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), uma das suspeitas foi interceptada no Módulo 2 com quatro porções de maconha. A outra, que está grávida, foi flagrada no Módulo 5 com aproximadamente 500 gramas da mesma droga.

Ambas foram conduzidas à Central de Flagrantes por equipes da Polícia Penal e seguem à disposição da Justiça. O entorpecente apreendido será analisado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), que dará continuidade às investigações.