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ALERTA

Nova frente fria avança e deve provocar temporais em Salvador nesta quarta-feira

Cenário de instabilidade deve permanecer até sexta-feira, 5

Leilane Teixeira
Por
| Atualizada em
Dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Após um dia de trégua no tempo, Salvador deve voltar a enfrentar uma frente fria a partir desta quarta-feira, 3. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a nova instabilidade climática pode provocar chuvas de intensidade moderada a forte, acompanhadas de rajadas de vento.

Segundo o Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme (Cemadec), o cenário de instabilidade deve permanecer até pelo menos sexta-feira (5). A probabilidade de chuva nos próximos dias varia entre 80% e 90%, enquanto as temperaturas devem oscilar entre 21°C e 28°C.

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A expectativa é de melhora apenas no fim de semana.

Veja previsão

  • Sábado (6)- a chance de chuva cai para 60%;
  • Domingo (7) - chega a 40% no domingo;
  • A temperatura máxima pode alcançar is 30°C.

Alerta amarelo

Além da capital baiana, outras 130 cidades do estado seguem sob alerta amarelo para acumulado de chuva e possíveis transtornos. O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e permanece válido até sexta-feira.

Conforme o órgão meteorológico, os municípios sob alerta podem registrar até 50 milímetros de chuva por dia, além de riscos de alagamentos, deslizamentos de terra em áreas vulneráveis e outros impactos provocados pelo mau tempo.

Chuva causou transtornos na capital

As fortes precipitações registradas na segunda-feira (1º) provocaram diversos pontos de alagamento em Salvador. Motoristas enfrentaram dificuldades para trafegar em vias importantes, como a Avenida Centenário e ruas da região do Canela.

  • Em algumas áreas, condutores precisaram aguardar a redução do nível da água para seguir viagem, enquanto outros ficaram com os veículos presos nos alagamentos;
  • Barra registrou o maior volume de chuva da cidade, com acumulado de 165 milímetros.
  • No Rio Vermelho, o índice chegou a 150,4 milímetros, segundo a Codesal.
  • De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Gabriel Pugliese, a intensificação das chuvas foi causada pela atuação de um cavado atmosférico aliado à frente fria.
  • O fenômeno favorece a formação de nuvens carregadas e tempestades.
  • A tendência é que o sistema perca força gradualmente nos próximos dias.
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Tags

Chuva codesal frente fria previsão do tempo Salvador

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