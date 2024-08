Novo hospital dia psiquiátrico é inaugurado em Salvador

- Foto: Divulgação/Holiste

Foi inaugurado no bairro de Jaguaribe, em Salvador, um novo hospital dia psiquiátrico. A unidade, que pertence à Holiste Psiquiatria, conta com uma estrutura completa, concebida para dar auxílio psicoemocional para pacientes com dificuldades em exercer suas atividades cotidianas.



O coquetel de lançamento aconteceu no próprio espaço e contou com a presença de profissionais de saúde mental da Bahia.



Em uma localização privilegiada para realização de atividades ao ar livre, a poucos metros da praia de Jaguaribe e do parque metropolitano de Pituaçu, o HD conta com piscina, quadra poliesportiva, horta, salas de atividades temáticas, mini arena para apresentações artísticas e uma ampla área verde.



A nova unidade, já em funcionamento, se dedica ao tratamento de pessoas com transtorno mentais que apresentam comprometimento nas áreas acadêmicas, sociais e/ou laborais, com dificuldades em iniciar e/ou continuar tarefas cotidianas, mas com potencial para retornar as atividades práticas da vida.