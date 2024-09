O que se sabe sobre tatuador executado após briga em bar de Salvador

- Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Isaías dos Santos de Jesus e a namorada, que não teve a identidade revelada, curtiam o momento de lazer em um bar até um momento devastador no último fim de semana. O jovem, de 23 anos, teve a vida ceifada por vários tiros disparados por um suposto segurança do estabelecimento, no bairro do Garcia, em Salvador.

Leia também:

>>>Tribunal do crime: homem é torturado até a morte por furtar biscoito de R$ 3,50

>>>Dia do Cachorro-Quente: conheça 3 hot-dogs em Salvador, de tradicionais a gourmets

>>>Teve plano de saúde cancelado? Advogado explica o que fazer

Tudo aconteceu após a vítima sair do local para fumar e, ao retornar, discutir com a companheira, na Travessa do Panta. Informações apuradas pelo Portal MASSA! indicam que um segundo homem entrou na briga, discutiu e efetuou os disparos. A identidade do atirador, no entanto, ainda não foi revelada.

Isaías dos Santos de Jesus tinha 23 anos | Foto: Reprodução/Redes Sociais

O rapaz chegou a ser socorrido ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos. Quanto ao suspeito, ele não foi localizado até o momento, mas o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o crime.