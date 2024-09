Ônibus param de circular em Sussuarana após tentativa de incêndio

A 48ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi acionada e reforça o policiamento no local - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Os moradores de Sussuarana Velha amanheceram sem ônibus nesta quarta-feira, 11, por causa de uma tentativa de incêndio a um dos coletivos durante a madrugada. No total, 15 linhas foram afetadas e a população teve que andar cerca de 2 km para pegar a condução no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

De acordo com as primeiras informações, o veículo teria sido cercado por sete suspeitos, que atiraram e depois tentaram atear fogo no automóvel, no entanto, foram surpreendidos pela polícia e fugiram.

A 48ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi acionada e reforça o policiamento no local. Em nota enviada ao portal A TARDE, a PM informou que a companhia foi averiguar a denúncia e policiais efetuaram rondas em toda a região, mas nenhum suspeito foi localizado, assim como não há registro de pessoas feridas na ação criminosa.



Daniel Mota, diretor de comunicação do Sindicato dos Rodoviários da Bahia, declarou em entrevista à TV Bahia que casos como esse acendem o sinal amarelo. "Pode até ser o vermelho. Você transporta vidas humanas e tem um ônibus alvejado com calibre de guerra. Acho que ninguém quer lamentar a morte de um motorista, de um cobrador, ou de um passageiro".

"O comandante da Polícia Militar da Bahia disse que sempre que a gente precisar, pode acionar. Já tivemos alguns ônibus queimados aqui e é uma tentativa de afrontar o Estado de Direito", concluiu Mota.

A Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) informou que após a suspensão do atendimento logo nas primeiras horas, o retorno dos ônibus está autorizado pela pasta desde 6h.

