Ônibus voltam a circular no Vale das Pedrinhas e Nordeste de Amaralina

Um policial militar e uma idosa foram baleados na região - Foto: Bruno Concha/ Secom PMS

Os ônibus voltaram a circular nos bairros Vale das Pedrinhas e Nordeste de Amaralina, em Salvador. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), os ônibus voltaram a entrar nas localidades por volta das 8 horas desta sexta-feira, 28. O serviço foi interrompido no início da tarde desta quinta-feira, 27, após um policial militar e uma idosa serem baleados na região.

Relembre o caso:

Um policial militar da 40ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi baleado na localidade conhecida como "Cracolândia", no final de linha do Vale das Pedrinhas, que faz parte do complexo do Nordeste de Amaralina, na manhã desta quinta-feira, 27.

De acordo com informações da Polícia Militar, na tarde desta quinta-feira, 27, policiais da 40ª CIPM realizavam rondas no Vale das Pedrinhas, quando se depararam com homens armados. Ao perceberem a presença da polícia, os criminosos atiraram, dando início ao confronto. Um dos agentes foi atingido no rosto, sendo socorrido para uma unidade hospitalar, onde recebe atendimento.

O policiamento na região foi intensificado pela 40ª CIPM, unidade responsável pelo bairro, com o apoio de guarnições do Batalhão Gêmeos e da CIPT/Rondesp Atlântico.

Uma idosa também teria sido atingida por um tiro de fuzil no braço, mas foi socorrida por vizinhos.

Devido a situação, os policiais ocuparam o complexo e o comércio foi fechado. Policiais militares estão fazendo incursões na localidade para encontrar os criminosos.