Ônibus voltam a circular normalmente nos bairros de Salvador

Após algumas horas, o atendimento de ônibus do transporte público municipal nos bairros de Santa Cruz, Coração de Maria e Vila Verde foram normalizados por volta das 15h desta quinta-feira, 23, e por volta das 17h, no bairro do Nordeste de Amarlina. Durante a manhã, as localidades não contaram com o serviço após mortes em operações policiais.

Agentes da Semob e prepostos da Integra seguem monitorando a circulação dos coletivos.

Interrupção

A circulação de ônibus foi suspensa no bairro de Santa Cruz na manhã desta quinta-feira, 23, por volta das 8h30, após uma ameaça de incêndio nos coletivos. O serviço de transporte coletivo também foi interrompido no bairro Vila Verde, por volta das 9h, após registro de um tiroteio na região. Já em Coração de Maria, na região de São Cristóvão, a interrupção aconteceu na quarta-feira, 22, também por conta de tiroteios.

A decisão da Semob de suspender o atendimento de ônibus nas regiões foi alvo de críticas do comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, coronel Paulo Coutinho. Em entrevista à Rádio Sociedade da Bahia, ele destacou que a suspensão do transporte público prejudica diretamente a população e não reflete a realidade da segurança fornecida pela Polícia Militar.

"A PM está presente, levando segurança. O comandante local diz: "Estamos proporcionando segurança. Não vai acontecer absolutamente nada", disse em parte da entrevista.