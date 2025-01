Perseguição com faca peixeira causa pânico em via movimentada de Salvador

O clima de tensão foi visível - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma tentativa de agressão gerou pânico entre os transeuntes do Largo da Argeral, no bairro de São Caetano, em Salvador, na manhã desta quarta-feira, 15. Um homem foi visto perseguindo um rival com uma grande faca, conhecida popularmente como "peixeira", em uma cena que assustou quem passava pela região.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o homem armado com a faca corre atrás do outro, enquanto as pessoas ao redor tentam compreender o que estava acontecendo. O clima de tensão é visível, com moradores e trabalhadores da área em estado de alerta.

Leia também:

>> Idoso morre afogado em cisterna com 15 metros de profundidade

>> Vídeo: caveirão da PM derrapa e atinge veículos durante operação

>> Em meio a fake news sobre taxação, uso do Pix despenca em janeiro

Em outro vídeo, é possível ver o perseguidor indo embora, ainda com a faca na mão, visivelmente irritado e esbravejando contra a situação.

O Largo da Argeral é um ponto de grande movimento em Salvador, sendo um local central para o comércio, com supermercados, lojas, clínicas e uma extensa rede de transporte público. A movimentação intensa de pessoas, que utilizam a região também para pegar ônibus, contribuiu para a preocupação da comunidade local, que ficou alarmada com o incidente.