Pesquisadora e ativista baiana é alvo de racismo religioso no Ceará

Lindinalva Barbosa também é egbomi do Terreiro do Cobre - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

A servidora pública aposentada, ativista do movimento negro e egbomi (adepto do candomblé que cumpriu o período de iniciação na feitura de santo) Lindinalva Barbosa, do Terreiro do Cobre, foi alvo de racismo religioso no aeroporto de Fortaleza (CE) ao retornar de palestra no evento “Samba de Axé Levanta Terreiro”. Na madrugada do último sábado, apesar de passar pelos detectores de segurança, Lindinalva foi abordada na área de embarque e instruída a remover o torço.

Entidades religiosas divulgaram um vídeo, na última terça-feira, com a denúncia. Lindinalva aparece barrada por funcionários do aeroporto ao tentar embarcar para a capital baiana. "Falei que não ia retirar meu torço, porque é indumentária sagrada e tenho direito de utilizar. Não há motivo para que eu retire”, afirmou destacando que fez a viagem de ida usando o torço. Para passar pelo raio-x, ela atendeu à solicitação de retirar suas contas com peças de metal, colocando-as na bandeja destinada aos pertences pessoais.

Lindinalva relatou que outra funcionária usou detector em seu corpo e cabeça. Apesar disso, quando se dirigia ao portão de embarque, foi novamente seguida pela funcionária, que insistia em pedir a retirada do torço e o celular para apagar as fotos que a ativista tinha feito da funcionária.

Próximo ao embarque, dois agentes da Polícia Federal chegaram alegando ser proibido fotografar no local. "A egbomi Lindinalva nos ajuda a pensar e montar estratégias, ampliando as pautas inegociáveis das comunidades de terreiro", explicou Nonato Nascimento, um dos organizadores do evento em Fortaleza.

Lindinalva Barbosa registrou Boletim de Ocorrência na Delegacia Eletrônica da Polícia Civil do Estado do Ceará. Outras atitudes jurídicas e institucionais estão sendo tomadas e o Ministério dos Direitos Humanos foi acionado. “Estamos entrando em contato com a OAB, Ministério Público e Defensoria Pública do Estado da Bahia. Vamos acionar as instâncias necessárias para que acompanhem as ações que estão sendo desenvolvidas no Ceará, em Fortaleza”, conta Lindinalva.

Na Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado Hilton Coelho (Psol) inseriu moção de solidariedade. O Coletivo OfáOmi, que convidou Lindinalva Barbosa ao Ceará, também manifestou repúdio ao ato de intolerância religiosa.

