TRANSPORTE PÚBLICO
Plano Inclinado Liberdade-Calçada tem funcionamento suspenso por 45 dias; entenda
De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), a paralisação é necessária
O Plano Inclinado Liberdade-Calçada, em Salvador, está com o funcionamento suspenso a partir desta quarta-feira, 22, em razão de uma requalificação. A previsão é de que o serviço permaneça inoperante por, pelo menos, 45 dias.
De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), a paralisação é necessária para a realização das seguintes melhorias:
- Intervenções na parte elétrica;
- Substituição de janelas e rodas;
- Recuperação estrutural;
- Troca de piso;
- Nova pintura.
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Alterativa para o período
Para que os usuários do Plano Inclinado Liberdade-Calçada não se prejudiquem, haverá uma linha especial enquanto o equipamento estiver suspenso.
A C008 – Plano Inclinado Liberdade-Calçada Circular vai operar gratuitamente de segunda a sexta, das 6h às 18h20 e aos sábados, das 7h às 13h.
Na Liberdade, o embarque acontecerá no ponto localizado em frente ao acesso do modal.
Já na Calçada, os usuários poderão devem embarcar na esquina da via do Plano Inclinado, que fica na Rua Nilo Peçanha.
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