Plano inclinado Liberdade-Calçada tem serviço suspenso nesta manhã

O Plano Inclinado Liberdade-Calçada (PILC) passará por um serviço de manutenção corretiva na manhã desta quarta-feira, dia 11, após apresentar problemas na bobina de freio dos bondes na tarde desta terça, 10.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), a Manutecnica, empresa responsável pela manutenção do equipamento, foi acionada, e uma equipe irá realizar os reparos e testes necessários durante a manhã desta quarta. A previsão é que, caso o problema seja resolvido, Plano volte a operar já durante a tarde.

Durante a interrupção do equipamento, os usuários poderão utilizar as linhas de ônibus que atendem ambas as regiões. O PILC funciona de segunda a sexta, das 6h às 18h30 e aos sábados, das 7h às 13h. A entrada é gratuita.