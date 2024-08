Plano Inclinado Liberdade-Calçada é interditado para manutenção

O ascensor retomará o funcionamento na segunda-feira, 29 - Foto: Ascom | Semob

Com o objetivo de garantir a segurança no deslocamento entre os bairros da Calçada e da Liberdade, serviços de manutenção estão sendo realizados no Plano Inclinado Liberdade-Calçada (PILC).

Técnicos da Secretaria de Mobilidade (Semob) acompanham a execução de reparos nos trilhos, além da substituição de outros equipamentos por parte da empresa responsável. Com isso, o ascensor retomará o funcionamento na segunda-feira, 29.

O modal funciona de segunda a sexta-feira das 6h às 18h30, e aos sábados das 07h às 13h. A tarifa é gratuita.

Leia também:

>> Vídeo: mulher sofre tentativa de estupro em Salvador

>> Inscrições para ocupação de espaços culturais são prorrogadas