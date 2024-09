PM apreende drogas durante operação em Portelinha, no Tororó

Suspeitos fugiram deixando as drogas para trás - Foto: Divulgação/Polícia Militar

Na noite de terça-feira, 17, policiais militares apreenderam drogas e materiais usados no tráfico na Rua das Fontes, em Portelinha, no bairro do Tororó.

De acordo com a Polícia Militar, durante uma operação de segurança na área, os policiais viram quatro pessoas traficando. Ao notar a presença da polícia, eles fugiram, deixando para trás as drogas e outros itens.

Foram encontrados 142 pinos de cocaína, 48 porções de crack, 11 de maconha, duas balanças de precisão, pinos para embalagem de drogas, um rádio comunicador, um carregador externo, uma caixa de gilete, uma pochete, cigarros e R$ 211,95 em dinheiro.



Todo o material foi levado para a Central de Flagrantes para registro.