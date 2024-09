PM baleado em Praia do Forte deixa hospital com homenagem de colegas

Policial ficou internado no Hospital Santa Izabel, em Salvador - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O soldado Mateus Santa Rosa, do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), atingido durante uma troca de tiros com traficantes, que vitimou o também soldado Ramon Silva Figueiredo, na região de Malhadas, próxima à Praia do Forte, na última quarta-feira (28), deixou o hospital onde estava internado, na tarde desta quinta-feira (5).

Na saída do hospital, o militar foi recebido por colegas de farda, que o homenagearam e realizaram uma roda de oração, em agradecimento a sua recuperação positiva. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento emocionante entre os agentes.

Na última quarta-feira (28), uma guarnição do BPATAMO foi recebida a tiros por criminosos, enquanto realizam um patrulhamento na região de Malhadas. No confronto, os soldados Mateus Santa Rosa e Ramon Silva Figueiredo foram atingidos. De acordo com a PM, dois dos criminosos foram atingidos e não resistiram aos ferimentos.

Após o confronto, os militares foram socorridos para o Hospital Menandro de Faria, em Lauro de Freitas. O soldado Ramon não sobreviveu aos ferimentos e faleceu. Já Mateus, que foi atingido no braço, passou por uma cirurgia de emergência.

Posteriormente, o soldado foi transferido para o Hospital Santa Izabel, em Salvador, onde ficou internado durante uma semana.