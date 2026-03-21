PM da reserva baleia homem após briga no trânsito em Salvador

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Confusão teve início após um desentendimento entre dois condutores - Foto: Divulgação | Google Maps

Uma manhã de sábado marcada pela violência no trânsito de Salvador. Um homem foi baleado após uma discussão na descida do Viaduto dos Motoristas, trecho que faz a ligação com a avenida Suburbana.

O incidente mobilizou equipes de socorro e assustou motoristas que trafegavam pela região do Largo do Tanque, nas proximidades da Praça Elizário Barbosa.

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| Foto: Reprodução Rede Social

O que aconteceu?

De acordo com informações preliminares de fontes oficiais, a confusão teve início após um desentendimento entre dois condutores. A discussão escalou rapidamente e um dos envolvidos sacou uma arma, efetuando disparos contra o outro motorista.

A vítima, cuja identidade ainda não foi confirmada, foi atingida e recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do SAMU ainda no local. Em seguida, foi encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Até o fechamento desta reportagem, não havia atualizações sobre o quadro de saúde do paciente.

Suspeito detido e investigação

O autor dos disparos foi identificado como um policial militar da reserva. Ele foi detido logo após o ocorrido por guarnições que realizavam o patrulhamento na área.

O caso agora segue para a Polícia Civil e deve ser acompanhado de perto pela Corregedoria da Polícia Militar, que apura a conduta de agentes em situações de conflito, mesmo fora de serviço ativo.

Impacto no trânsito em Salvador

O tráfego na região da Baixa do Fiscal e na subida para o viaduto apresentou retenções durante toda a manhã, devido ao isolamento da área para a perícia técnica e o trabalho das equipes de emergência.

A recomendação da Transalvador para os motoristas é buscar rotas alternativas pela Avenida San Martin ou BR-324, caso precisem acessar a região suburbana.