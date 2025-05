PM é baleado na cabeça durante situação com refém em Salvador

Confronto foi registrado na manhã desta sexta-feira, 9 - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um policial militar foi baleado de raspão na cabeça e um suspeito morreu durante uma perseguição policial ocorrida no bairro de Patamares, em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 9. A ação teve início após uma tentativa de assalto a uma farmácia da região, onde uma mulher foi feita refém.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares que patrulhavam a área de bicicleta se depararam com o crime e tentaram intervir.

Ao perceber a presença dos agentes e tentar fugir, um dos suspeitos fez uma mulher que estava no estabelecimento de refém, utilizando-a como escudo durante a troca de tiros. Ele chegou a arrastá-la por alguns metros, antes de deixá-la caída no chão e continuar a fuga.

O suspeito foi baleado em frente a um supermercado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O policial atingido foi levado para o Hospital Roberto Santos e, segundo a SSP, seu estado de saúde é estável.

Ainda segundo a SSP, um revólver calibre .38 foi apreendido no local. Outro suspeito envolvido na ação conseguiu fugir e está sendo procurado pelas forças de segurança. Ainda não há informações sobre as identidades dos suspeitos envolvidos no caso.

Confira momento da perseguição: