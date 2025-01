PM intensifica policiamento no Comércio para receber turistas

Ação no Comércio começa nesta terça-feira, 24, véspera de Natal - Foto: Matheus Landim/GOVBA

A Polícia Militar da Bahia vai intensificar a segurança na região do Comércio nesta terça-feira, 24, véspera de Natal. O Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) realizou um planejamento especial para receber 6.334 turistas que chegarão ao Terminal Náutico de Salvador.

Viaturas, motocicletas e uma base móvel serão empregadas ao longo do dia. Além disso, policiais militares que falam fluentemente inglês e espanhol, atenderão aos turistas que chegarem à capital baiana. As ações serão coordenadas em conjunto com a 16ª CIPM, unidade responsável pelo patrulhamento no bairro.

O BPTur é a unidade especializada no atendimento ao turista. As equipes do batalhão atuam no Centro Histórico, no aeroporto, no Caminho da Fé, na Cidade Baixa, na orla de Salvador e no litoral norte.

“Neste período, temos efetivo também empregado na rodoviária de Salvador”, revela o tenente-coronel Wellington Morais, comandante da unidade.

“Para os turistas que chegarão de navio à capital baiana, reforçaremos a atuação da PM no roteiro que eles deverão fazer na região, que inclui uma visita ao Centro Histórico”, detalha o comandante. “Os visitantes saberão através de um QR-code o melhor trajeto”, informa.