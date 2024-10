PM reforça patrulhamento no IAPI após incêndio a ônibus

Polícia Militar reforça patrulhamento e PC analisa câmeras para capturar grupo que incendiou ônibus - Foto: Alberto Maraux | Ascom SSP

As equipes das Polícias Militar e Civil ampliaram as ações ostensivas e de inteligência para capturar grupo que incendiou ônibus no bairro do IAPI, em Salvador, na tarde desta quarta-feira, 16.

Câmeras da Secretaria de Segurança Pública (SSP) e de estabelecimentos privados são analisadas buscando identificar os criminosos envolvidos. Testemunhas também prestam os primeiros esclarecimentos.



A SSP comunicou que informações sobre os criminosos envolvidos podem ser enviadas, com total sigilo, através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP).