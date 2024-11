Polícia desarticula desmanche de carros roubados em Valéria

Agentes também identificaram um outro carro que estava em processo de desmanche - Foto: Reprodução | SSP-BA

Uma oficina de desmanche de carros roubados, localizada na Via Bronze, no bairro de Valéria, foi desarticulada pela Polícia Militar na tarde de sábado, 19. No local, os agentes de segurança também recuperaram um carro roubado, de modelo Ônix.

O negócio foi encontrado pelas guarnições do Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos de Veículos (Batalhão Apolo) durante um patrulhamento na área, quando eles receberam a informação sobre o esquema ilegal.

Na inspeção, os agentes também identificaram um outro carro que estava em processo de desmanche. Trata-se de um Nissan Versa, que teve as suas peças desmontadas.

Após as buscas nos sistemas e análise dos sinais de identificação veicular, os policiais militares constataram que havia sinais de adulteração em dos veículos, estando o original com restrição de roubo.

O veículo e as peças recuperadas foram apresentados à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde a ocorrência foi registrada.