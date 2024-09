Policiais civis fazem passeata no Itaigara; trânsito lento na região

- Foto: Arquivo Pessoal

Policiais civis estão realizando uma passeata na Avenida Antônio Carlos Magalhães, no bairro do Itaigara, na tarde desta sexta-feira (6). Segundo informações da Transalvador, a ação bloqueia totalmente o transito na via, em frente ao Shopping Itaigara.

A passeata segue no sentido da Orla de Salvador; no entanto, ambos os sentidos foram impactados pela manifestação.

| Foto: Arquivo Pessoal

Veja vídeo: