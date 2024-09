Homem é preso suspeito de tentar matar o próprio irmão com facão na BA

O suspeito foi encontrado pela polícia com o facão utilizado no crime - Foto: Divulgação | Ascom PCBA

Um homem de 46 anos foi preso suspeito de tentar matar o próprio irmão, 50, nesta sexta-feira, 6, em Feira de Santana, cidade a 100 km de Salvador.



Segundo a Polícia Civil, a vítima estava fazendo café, quando iniciou uma discussão com o irmão. O suspeito pegou um facão e a golpeou em várias partes do corpo. A vítima foi socorrida para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) e encaminhada para o centro cirúrgico.

Leia mais:

>> Rifeira investigada em operação em Salvador pega prisão domiciliar

>> Ministra das Mulheres presta apoio a Anielle Franco: "Momento difícil"

>> Veja o que dá pra fazer com dinheiro movimentado por rifeiros presos

Não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima. Após o resgistro no Posto Policial do Clériston Andrade, as equipes iniciaram buscas na região e localizaram o suspeito com o facão. Ele foi preso em flagrante e está à disposição do Poder Judiciário.