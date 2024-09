Veja o que dá pra fazer com dinheiro movimentado por rifeiros presos

- Foto: Raphael Ribeiro/BCB

Investigados por fraude e lavagem de dinheiro, os influencers presos na quinta-feira (5), durante a Operação 'Falsas Promessas', usavam rifas e outros jogos de azar para movimentar uma alta 'grana'. De acordo com as autoridades, o valor superava a marca de meio bilhão de reais e era oriundo do tráfico de drogas.

As informações foram confirmadas pela delegada-geral da Polícia Civil, doutora Heloísa Brito, em entrevista coletiva na quinta-feira. "Mostra nas nossas investigações financeiras o enriquecimento enorme dessas pessoas, que há um ano atrás ganhavam uma renda de dois, três mil, e movimentavam dez, cinquenta vezes mais esse valor em suas contas correntes", disse.

Afinal, o que pode ser feito com R$ 500 milhões?

Mais de 1.000 imóveis Minha Casa Minha Vida

| Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

Considerando que os valores máximos dos imóveis da faixa 1 e 2 do programa Minha Casa Minha Vida sejam até R$ 264 mil, os R$ 500 milhões poderiam comprar aproximadamente 1.893 casas. Já na faixa 3, que o preço máximo é R$ 350 mil, é possível adquirir aproximadamente 1.429 construções. As informações de valores são do site direcional.com.br.

Vários carros de luxo

Considerando que o preço médio dos carros de luxo no Brasil, como Porsches, Audis, Mercedes e BMWs, variam entre R$ 800 mil e R$ 1 milhão, a quantia de R$ 500 milhões possibilitaria a aquisição de mais de centenas destes veículos.

| Foto: Divulgação / Porsche

Terrenos em fazendas

Outra opção para gastar os R$ 500 milhões seria investir em terrenos de fazendas. A depender dos valores e dos tamanhos da área procurada, o dinheiro poderia cobrir a compra de dezenas de propriedades.

| Foto: Divulgação

Construir resorts e hotéis na Bahia

De acordo com o site habitissimo - Reformas e Serviços para o Lar, o preço médio para construir um edifício na Bahia é R$ 9.116.250 e, considerando o valor, os R$ 500 milhões poderiam arcar com o levantamento de mais de 50 construções.