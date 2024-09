Leo Prates nega racha do PDT em Irecê: “Situação diferente”

Leo Prates garantiu que PDT está em harmonia - Foto: Anderson Ramos / Portal A Tarde

O deputado federal Leo Prates (PDT) garante que a relação dele com o presidente do partido na Bahia, Félix Mendonça Jr. segue harmoniosa apesar de um desencontro em Irecê. No município do Centro Norte baiano, a legenda trabalhista lançou o ex-vereador Figueredo, mas Prates vai apoiar o adversário Murilo França (PSB).

Nesta sexta-feira, 6, durante evento de assinatura de acordo de cooperação técnica de atendimento integrado entre o INSS e o governo da Bahia, que inaugurou um posto de atendimento do órgão no SAC do Comércio, o parlamentar justificou ao Portal A Tarde, a aliança com o candidato socialista.

Prates não vai participar de um evento no município nesta sexta que vai contar com a presença do ministro da Previdência, Carlos Lupi e de outras lideranças trabalhistas.



“A situação política de Irecê é diferente. Eu recebi na eleição de 2022 o apoio da ex-vereadora Meirinha, do vereador Primo, e todos acompanharam Figueiredo. Eu não posso estar contra o grupo político que me apoiou. Eu acho que a gratidão é a memória do coração e a mim não falta gratidão nem memória. O presidente Félix lançou um candidato lá, que é um direito legítimo do PDT. A gente vai fazer o debate para ver quem é o melhor para Irecê”, argumentou.

“Mas esta é a exceção. Em Salvador nós estamos juntos pelo mesmo candidato. Em Camaçari, também. Em Morro do Chapéu, nós estamos juntos, e em 90% das cidades. Porém, em algumas cidades temos peculiaridades, porque eu sou uma pessoa que tem uma militância há mais de 20 anos no estado da Bahia, uma militância política grande e pode acontecer realmente em uma cidade em que um grupo político meu não está no PDT. Assim como acontece na União Brasil, assim como acontece no PT, assim como acontece em diversos outros partidos, é uma peculiaridade da política que acontece”, acrescentou.

Salvador

Leo Prates, que também é presidente municipal do partido em Salvador, projeta que a sigla terá um bom desempenho na capital baiana, com o aumento de cadeiras na Câmara Municipal.

“Acreditamos que o PDT vai sair dessas eleições maior do que entrou. Aqui em Salvador a meta é eleger cinco vereadores. Acreditamos que quatro nós já temos garantidos, e a gente vai nessa pegada trabalhando, cuidando das pessoas para que no final, no dia 6 de outubro, tenhamos o reconhecimento da população por esse trabalho que o conjunto partidário vem fazendo, com o ministro Carlos Lupi, o deputado Félix, eu, a vice-prefeita Ana Paula, que são as maiores lideranças do PDT na Bahia”, pontuou.