Homem é preso em Feira de Santana após forjar o próprio sequestro

Um homem foi preso após forjar o próprio sequestro na quinta-feira, 5, em Feira de Santana, cidade a 100 km de Salvador. Segundo a Polícia Civil, ele confessou o crime e disse que tinha o objetivo de obter recursos de familiares e amigos.

Os policiais foram informados sobre um crime de extorsão mediante sequestro. Conforme a polícia, com as investigações, as equipes passaram a intermediar negociações com os supostos sequestradores. Através do telefone da vítima, sob ameaça, eles exigiram o pagamento do resgate e um familiar transferiu uma quantia para a conta bancária do homem.

Ao mesmo tempo em que as negociações eram realizadas, os investigadores da unidade especializada, utilizando recursos tecnológicos e de inteligência, conseguiriam uma possível localização da vítima. Com base nessa indicação, as equipes se deslocaram até o local e, ao chegarem, encontraram a falsa vítima que confessou ter planejado o próprio sequestro.

No local, não foram encontrados indícios de participação de terceiros. O homem foi preso e foi conduzido à delegacia juntamente com o seu celular, documentos e cartões bancários, ficando à disposição da Justiça para as medidas legais pertinentes.