Defesa de influencers crê em liberdade de clientes por 'baixa renda'

Acontece na manhã desta sexta-feira, 6, a audiência de custódia dos envolvidos e presos temporariamente na Operação Falsas Promessas, deflagrada nesta quinta-feira, 5, onde foram presos influencers com atuação em Salvador.

O advogado Kleber Nunes Andrade, que faz a defesa de Paulo César Carvalho Nascimento (motorista de aplicativo), Jeferson Pereira da Silva (rifeiro) e Jamile Nunes Santana (mulher de Jeferson), disse em entrevista do Portal A TARDE que tem poucas informações a cerca do processo, mas confirmou que a investigação gira em torno do cometimento de lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Segundo Andrade, os seus clientes "não têm nenhum envolvimento com o tráfico e muito menos com a lavagem de dinheiro, até porque são pessoas de poucas condições financeiras. Nem carro possuem, não têm casa própria, nada disso. Então é bem diferente da situação que está se ventilando na imprensa", detalhou.

Ainda de acordo com o advogado, por conta desse cenário, acredita que "o juiz conceda liberdade provisória e aplique as cautelares diversas da prisão contida do artigo 309 do CPP", salientou.

Sobre a operação



A ação comandada pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD) cumpre 50 mandados em Salvador e interior da Bahia. Entre os influenciadores que foram presos estão José Roberto, conhecido como Nanam Premiações, Ramon Dias e Pedro Monteiro, o MC K.U.



Cerca de 200 policiais estão envolvidos na ação, que também investiga a prática de tráfico de drogas. No interior da Bahia, as ordens judiciais são cumpridas nas cidades de Juazeiro, Santo Antônio de Jesus e São Felipe.