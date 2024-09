Advogado acredita que Nanam e esposa vão para prisão domiciliar

Operação cumpriu 50 mandados em Salvador e no interior da Bahia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O advogado de defesa do rifeiro e influenciador, Nanam Premiações, falou na manhã desta sexta-feira, 6, a respeito das expectativas em torno da audiência de custódia que vai analisar o pedido de prisão contra ele, sua esposa Gabriela Silva e os seus sobrinhos. Eles foram detidos no âmbito da Operação Falsas Promessas, deflagrada nesta quinta-feira, 5.

De acordo com Pedro Fernandes, todos os investigados vão ser submetidos à audiência de custódia a fim de verificar a legalidade das prisões decretadas. "Represento o senhor José Roberto, o Nanam Premiações, a esposa dele, Gabriela, e os sobrinhos também. E os sobrinhos? Gabriela e o senhor Joabe", comentou.

Ainda segundo o advogado, "as expectativas são positivas de conseguir a substituição da prisão que foi decretada por outras medidas diversas da prisão, medidas cautelares, tais como prisão domiciliar ou outras restritivas de direito, porquanto eles possuem filhos menores, tem um filho de 4 anos de idade e uma outra filha de 14 anos, que tem relação de dependência com eles. Eles e não tem outra pessoa que possa realmente cuidar deles nesse momento", acrescentou.

Sobre a operação

A ação comandada pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD) cumpre 50 mandados em Salvador e interior da Bahia. Entre os influenciadores que foram presos estão José Roberto, conhecido como Nanam Premiações, Ramon Dias e Pedro Monteiro, o MC K.U.

Cerca de 200 policiais estão envolvidos na ação, que também investiga a prática de tráfico de drogas. No interior da Bahia, as ordens judiciais são cumpridas nas cidades de Juazeiro, Santo Antônio de Jesus e São Felipe.

A ação coordenada pelo Draco-LD conta com o apoio do departamentos Especializado de Investigações Criminais (DEIC), de Inteligência Policial (DIP), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e de Polícia do Interior (Depin), das Coordenações de Operações e Recursos Especiais (Core), de Operações de Polícia Judiciária (COPJ), e da Corregedoria da Polícia Civil (Correpol), além das polícias civis de GO, CE e ES.