SALVADOR
Prazo de revalidação do Salvador Card termina nesta terça-feira
Mais de 115 mil alunos das redes pública e privada têm acesso ao benefício
Por Victoria Isabel
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O prazo para renovar o benefício da meia passagem estudantil no transporte público de Salvador termina nesta terça-feira, 31. Segundo o sistema Salvador Card, mais de 115 mil alunos das redes pública e privada têm acesso ao benefício.
A revalidação custa R$ 11,80, equivalente a duas tarifas de ônibus convencional. Antes de ir a um posto, o estudante deve consultar a situação cadastral no site. Se estiver regular, o procedimento pode ser feito presencialmente nos postos do Salvador Card ou de forma digital, pelo aplicativo ou site do Kim+.
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Documentos exigidos
Rede particular, faculdades e universidades:
- Certidão de nascimento (menores de 10 anos);
- Carteira de identidade (a partir de 10 anos);
- Comprovante de matrícula do semestre atual para alunos da Universidade Federal da Bahia, do Instituto Federal da Bahia e da Universidade do Estado da Bahia;
- Comprovante de pagamento, matrícula atualizada ou atestado de frequência (rede particular).
- Rede pública (estadual e municipal):
- Certidão de nascimento (menores de 10 anos);
- Carteira de identidade (a partir de 10 anos);
- Comprovante de matrícula atualizado.
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