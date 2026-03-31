Prazo de revalidação do Salvador Card termina nesta terça-feira

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- Foto: Secom | Jefferson Peixoto

O prazo para renovar o benefício da meia passagem estudantil no transporte público de Salvador termina nesta terça-feira, 31. Segundo o sistema Salvador Card, mais de 115 mil alunos das redes pública e privada têm acesso ao benefício.

A revalidação custa R$ 11,80, equivalente a duas tarifas de ônibus convencional. Antes de ir a um posto, o estudante deve consultar a situação cadastral no site. Se estiver regular, o procedimento pode ser feito presencialmente nos postos do Salvador Card ou de forma digital, pelo aplicativo ou site do Kim+.

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Documentos exigidos

Rede particular, faculdades e universidades:

Certidão de nascimento (menores de 10 anos);

Carteira de identidade (a partir de 10 anos);