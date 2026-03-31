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SALVADOR

Prazo de revalidação do Salvador Card termina nesta terça-feira

Mais de 115 mil alunos das redes pública e privada têm acesso ao benefício

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

31/03/2026 - 12:33 h

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Imagem ilustrativa da imagem Prazo de revalidação do Salvador Card termina nesta terça-feira
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O prazo para renovar o benefício da meia passagem estudantil no transporte público de Salvador termina nesta terça-feira, 31. Segundo o sistema Salvador Card, mais de 115 mil alunos das redes pública e privada têm acesso ao benefício.

A revalidação custa R$ 11,80, equivalente a duas tarifas de ônibus convencional. Antes de ir a um posto, o estudante deve consultar a situação cadastral no site. Se estiver regular, o procedimento pode ser feito presencialmente nos postos do Salvador Card ou de forma digital, pelo aplicativo ou site do Kim+.

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Documentos exigidos

Rede particular, faculdades e universidades:

  • Certidão de nascimento (menores de 10 anos);
  • Carteira de identidade (a partir de 10 anos);
  • Comprovante de matrícula do semestre atual para alunos da Universidade Federal da Bahia, do Instituto Federal da Bahia e da Universidade do Estado da Bahia;
  • Comprovante de pagamento, matrícula atualizada ou atestado de frequência (rede particular).
  • Rede pública (estadual e municipal):
  • Certidão de nascimento (menores de 10 anos);
  • Carteira de identidade (a partir de 10 anos);
  • Comprovante de matrícula atualizado.

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Tags:

estudantes meia passagem Salvador Card

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