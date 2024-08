Preso por assédio no metrô é aluno da UFBA; defesa alega problema mental

- Foto: Redes sociais

O homem preso após assediar uma mulher no metrô da estação Bonocô é estudante de Direito na Universidade Federal da Bahia (UFBA). Além disso, a defesa de Raul Leal, de 24 anos, alega que o homem tem "problemas psiquiátricos" e a situação é "um caso isolado".

"Raul, na verdade, ele tem um histórico de problemas psiquiátricos há anos. A família vem acompanhando e ele vem sendo tratado. Inclusive, no final do ano passado, a a família internou ele compulsoriamente durante 40 dias porque teve um surto. Mas ele nunca fez nada parecido com ninguém, os surtos sempre foram em casa. Esse acontecimento foi uma fato isolado", defendeu o advogado Arí Guarisco, em entrevista ao Portal A TARDE.

Ainda de acordo com o advogado, a família tem todos os documentos que comprovam a falta de saúde mental do jovem. "Ele precisa estar sempre sendo medicado. Nos últimos dias, ele parou de tomar as medicações e acabou acontecendo esse surto que levou a essa ação. Mas já demos a medicação dele e, de ontem para hoje, Raul já é outra pessoa. Ele medicado é uma pessoa normal, que estuda, se empenha. Recentemente foi aprovado em um estágio, inclusive. Não tem qualquer passagem e tudo isso está documentado". disse.

Leia também:

>> Assédio a repórter repercute: inadmissível, inacreditável e absurdo

>> Homem é preso em Salvador após se esfregar em mulher dentro de ônibus

>> Menina de 13 anos é estuprada por 10 homens em suposto encontro

O estudante está detido na Central de Flagrantes, nos Barris, e irá passar por audiência de custódia nesta sexta-feira, às 09h45, na Vara de Audiência de Custódia, no Iguatemi.

A expectativa, segundo o advogado, é que ele possa responder em liberdade, visto que, "existem todos o laudos e os diagnósticos comprovam a falta de sanidade mental".

Relembre o caso

Uma mulher de 21 anos foi assediada na tarde desta quarta-feira, 14, dentro do metrô, na estação Bonocô, em Salvador. Imagens mostram o momento em que a operadora de caixa está descendo a escada rolante e o suspeito, atrás dela, passa a mão nas nádegas da vítima. Toda ação foi filmada por uma outra mulher que estava logo atrás.

O amigo da vítima, Tauan Henrique, contou ao Portal A TARDE que após o ocorrido, a pessoa que filmou mostrou o vídeo para ela. A operadora então foi atrás dele, conseguiu alcançá-lo, e, em seguida, o homem foi espancado pela população, que se revoltou com a situação.

O suspeito chegou a fugir para fora da estação, mas foi alcançado novamente. Uma viatura da Polícia Militar passou no momento e levou o homem para Unidade de Saúde dos Barris, por causa dos ferimentos. Em seguida, ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes, nos Barris, onde está preso.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a CCR Metrô Bahia informou que "repudia qualquer forma de assédio e informa que, em casos como esses, os agentes de atendimento e segurança da empresa devem ser acionados para que as devidas providências sejam tomadas".