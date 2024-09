Previsão do tempo: Salvador amanhece com chuva e alerta de perigo

A chuva constante durante a madrugada deixou as pistas molhadas - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE | Arquivo

Salvador amanheceu sob forte chuva nesta quinta-feira, 28, após uma madrugada inteira de "cacau caindo". Diversos pontos da cidade seguem enfrentando o mau tempo durante a manhça, e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para acumulado de chuva, que indica perigo potencial. Com a previsão de 25mm de chuva ao longo do dia e temperaturas variando entre 23ºC e 26ºC, a situação exige atenção redobrada dos soteropolitanos.

>> Em meio a fortes chuvas, motorista bate carro em poste na Av. Centenário

A chuva constante durante a madrugada deixou as pistas molhadas, aumentando o risco de acidentes. Um exemplo foi registrado logo no início da manhã, na Avenida Barros Reis, onde um caminhão colidiu com um poste após o motorista perder o controle do veículo. O acidente, ocorrido no sentido Rótula do Abacaxi, deixou a região sem energia elétrica e complicou o trânsito no local.

Além do alerta amarelo emitido pelo Inmet, a Capitania dos Portos da Bahia emitiu um alerta vermelho devido à intensificação dos ventos e às condições adversas do tempo. O alerta significa uma recomendação de evitar a navegação neste cenário, uma vez que as condições marítimas representam um perigo.

Um caminhão bateu em um poste na Av. Barros Reis | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE | Arquivo

Veja nota da Marinha:

"A Marinha do Brasil (MB), por meio da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), informa que, nos dias 28 e 29 de agosto, haverá a passagem de uma ampla frente fria que deixará o tempo instável, com intensificação nos ventos, agitação marítima e pancadas de chuva localmente fortes sobre todo o litoral baiano.

A CPBA informa, ainda, que vigora nesta quarta-feira e quinta-feira a bandeira de navegação VERMELHA.

Portanto, não é recomendada a navegação em todo o litoral da Bahia.

A MB permanece atenta às condições climáticas e disponibiliza o número 185, 24 horas por dia, para o atendimento de emergências, no mar ou nos rios."