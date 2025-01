Programa Saúde nos Bairros amplia atendimentos em Salvador

Atendimento na Unidade de Saúde da Família Lealdina Barros, Engenho Velho da Federação - Foto: Olga Leiria / AG. A TARDE

O terceiro dia do programa Saúde nos Bairros da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Salvador com ampliação das localidades de atendimento ocorreu ontem. Desde a última quinta-feira, novas estruturas foram passaram a funcionar nos bairros de São Marcos, Engenho Velho da Federação, Arraial do Retiro e Santa Mônica ofertando serviços das 7h às 17h.

Nos pontos, estarão disponíveis consultas médicas, exames de imagem, como USG Abdômen total, USG Mama bilateral, USG Tireoide, USG Doppler colorido carótidas, USG Pélvica (ginecológica), eletrocardiograma (ECG), laboratório (nas localidades a partir do dia 20) ecocardiograma transtorácico e mamografia bilateral, além de preventivo e agendamento para raio-x.

Alexandra Santos, moradora do Engenho Velho da Federação, chegou às 5h20, no ponto do seu bairro para realizar uma ultrassom abdominal e aproveitou a ida para realizar outro exame. “Cheguei bem cedo e sei

que teve gente aqui desde as 2h. Aproveitei a vinda para fazer uma ultrassom da tireóide, também. Acontecendo mais dias, eu venho denovo”, conta.

Para realizar o atendimento, é necessário que o cidadão esteja munido com o cartão SUS, RG e, caso necessário, a guia dos exames pretendidos. Caso não tenha requisição, o paciente passará por consulta clínica e realizará os exames.

Dias e locais

Até o próximo dia 31, no bairro de São Marcos, na Travessa Elba Veloso, 40- Unidade de Saúde da Família São Marcos; Engenho Velho da Federação, na Rua Sérgio de Carvalho Salvador, na Unidade de Saúde da Família Lealdina Barros.

Do dia 20 até o dia 31: no Arraial do Retiro, na Rua Soares Filho, 202-270, na Unidade de Saúde da Família Antônio Ribeiro Neiva; em Santa Mônica, na Rua Dr. Aristides Oliveira, nº. 3401, na Unidade de Saúde da Família Santa Mônica.