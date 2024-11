Projeto amplia protagonismo de marisqueiras e pescadoras em Salvador

As oficinas metodológicas serão organizadas com base nas demandas identificadas durante a escuta - Foto: Divulgação | SPM

A Secretaria das Mulheres do Estado (SPM) realizou, nesta quinta-feira, 14, uma visita ao bairro de Tubarão, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, para promover uma escuta ativa com pescadoras e marisqueiras da localidade. A ação faz parte da segunda etapa do projeto "Elas à Frente da Pesca", que começou em 2023, e busca identificar demandas, traçar diagnósticos e selecionar 15 mulheres da comunidade para acompanhamento e apoio.

O projeto, em parceria com a Bahia Pesca, tem como objetivos o empoderamento feminino; o enfrentamento à violência; a promoção da autonomia; e o estímulo ao empreendedorismo entre as mulheres do setor pesqueiro. As atividades incluem oficinas metodológicas, capacitações e apoio técnico, fortalecendo o papel das mulheres nas comunidades pesqueiras.

O projeto Elas à Frente da Pesca já beneficiou 135 mulheres em três municípios da Bahia: Salvador, Camamu e Sobradinho. Além de fomentar o protagonismo feminino, a iniciativa busca desenvolver práticas sustentáveis e ampliar as oportunidades de trabalho e renda das participantes. Em Tubarão, a seleção das 15 mulheres representa um passo importante para transformar a realidade das pescadoras e marisqueiras locais, garantindo mais inclusão e visibilidade ao trabalho dessas profissionais.

Próximos passos

As oficinas metodológicas serão organizadas com base nas demandas identificadas durante a escuta. O projeto também seguirá promovendo formações técnicas e capacitações, assegurando o desenvolvimento sustentável das práticas pesqueiras e fortalecendo a economia local.

Segundo dados do Sistema Informatizado do Registro Geral da Atividade Pesqueira (SISRGP), as mulheres representam 58% da força de trabalho do setor na Bahia, sendo maioria em cinco estados brasileiros. Nacionalmente, elas ocupam 49% das vagas no setor.