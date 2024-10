Publicitário e mulher são feitos de reféns dentro de casa em Salvador

Imagem ilustrativa - Av. Vasco da Gama - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Um publicitário e sua companheira foram feitos de reféns na madrugada desta quarta-feira, 16, na Avenida Vasco da Gama, em Salvador. Segundo as informações da Polícia Civil, o caso teve início após uma abordagem da Polícia Militar na região. Na ocasião, o suspeito atirou contra a guarnição e, na sequência, invadiu uma residência e fez o casal de reféns.

Após cerca de 4h de negociações, o homem de 22 anos, que havia sido baleado na ação, se entregou e foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece custodiado. As vítimas foram libertadas sem ferimentos. Com o suspeito, foi apreendida uma pistola municiada.



Durante a situação, o criminoso chegou a realizar uma live via Instagram. O caso foi registrado na na Central de Flagrantes de Salvador.