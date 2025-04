Quiosques irregulares são demolidos na orla de Itapuã

Derrubada do Boteco da Torre e Oxente Botecaria - Foto: José Simões/Ag A TARDE

Donos e funcionários dos quiosques localizados na orla da Praia de Itapuã temem o fim do funcionamento de seus estabelecimentos, após a demolição de estruturas consideradas irregulares durante operação coordenada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). Ontem, as equipes responsáveis pela ação ainda atuavam no local.

“A partir de agora, todos os nossos 80 funcionários estão sendo afastados, porque não temos mais condição de trabalhar. Nós buscamos sempre promover um mínimo de conforto para os clientes, mas toda a área aqui vai ser descoberta. Não tem como trabalhar em um lugar onde não tem telhado”, conta Jéssica Cristina, gerente do quiosque Oxente Botecaria, que está tendo grande parte da sua estrutura desmontada.

De acordo com Jéssica, há cerca de um ano, o lugar passou por uma reforma após um desabamento de parte do teto. Na ocasião, a empresa responsável pelo estabelecimento construiu uma cobertura de madeira, substituindo o toldo de antes. “O espaço que utilizamos hoje é o mesmo que sempre foi permitido. A única mudança foi a feitura desse telhado. Mas, mesmo assim, eles já chegaram demolindo e arrancando tudo. O lugar ficou inutilizável”.

Claudemiro Santos (49) era funcionário da limpeza do Boteco Lambretão, também alvo da operação, e agora encara a possibilidade de perder o emprego. “Estou desde ontem em choque, sem conseguir dormir, porque era daqui que eu levava o sustento para minha família. Agora, o lugar está praticamente fechando as portas. Estou ‘sem chão’", lamenta.

Derrubada do Boteco da Torre e Oxente Botecaria | Foto: José Simões/Ag A TARDE

Em nota, a Semop divulgou que a operação está removendo os elementos acrescidos irregularmente ao projeto original dos quiosques, ou seja, instalados sem alvará ou licença emitida pela Prefeitura de Salvador, como telhados, alvenaria, gradis de madeira e disciplinadores. Ao todo, quatro estabelecimentos estão passando pelas mudanças, e a operação dura até a retirada total das estruturas irregulares.

*Sob a supervisão da editora Isabel Villela