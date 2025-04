Morre suspeito de assassinar jovem na frente do namorado em Salvador

- Foto: Redes sociais

O suspeito de matar Carla Vitória Andrade Santos, de 23 anos, na frente do marido durante uma tentativa de roubo em Salvador, foi preso nesta quarta-feira, 9, Operação Última Rota, deflagrada pela Polícia Civil.

O alvo da ação estava com mandado de prisão expedido pela Justiça após latrocínio contra Carla no dia 12 de janeiro, na região da Jaqueira do Carneiro, em Salvador. Ela estava de moto com o namorado quando foi baleada no peito durante uma tentativa de assalto.

O suspeito foi localizado no município de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe. Durante o cumprimento do mandado, ele reagiu à abordagem policial e entrou em confronto com as equipes. Alvejado, foi socorrido ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, foi apreendido um revólver calibre 38, municiado com seis cartuchos. No dia 24 de fevereiro, outro envolvido no crime foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

A operação contou com a participação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), da Polícia Civil da Bahia, e das equipes do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE) e da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (DIPOL), da Polícia Civil de Sergipe.