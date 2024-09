Reconhecimento facial identifica 600 foragidos em 2024

Desde sua implementação em 2019, o sistema já auxiliou na localização de 1.853 foragidos - Foto: Divulgação/ SSP

O sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia identificou 600 foragidos da Justiça capturados em 2024. Esse número foi alcançado após a detenção de um homem procurado por roubo, que foi detectado em um dos pontos monitorados em Salvador na noite de sábado,7.

A prisão foi efetuada pelas equipes do 18° BPM (Centro Histórico de Salvador), que foram acionadas pelo Centro Integrado de Comunicações (CICOM).



Leia mais

>> Sustentabilidade e meio ambiente: Confira as propostas dos candidatos para Salvador

Desde sua implementação em 2019, o sistema já auxiliou na localização de 1.853 foragidos. O secretário da SSP, Marcelo Werner, ressaltou a importância da tecnologia: "A tecnologia está ajudando a retirar foragidos das ruas. Vale destacar que o Reconhecimento Facial localiza indivíduos que constam no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) do Conselho Nacional de Justiça", afirmou.



Leia mais

>> Lula vê escalada na crise com Venezuela e convoca ministros

O sistema de Reconhecimento Facial da SSP está instalado em 81 municípios da Bahia e também é utilizado em grandes eventos, com suporte da Plataforma de Observação Elevada (POE). Os foragidos mais frequentemente localizados pelo sistema incluem homicidas, traficantes e indivíduos envolvidos em roubo.