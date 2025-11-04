Redução de metano: Prefeitura de Salvador adota iniciativa internacional

Bruno Reis (União Brasil) assina adesão à LOW-M - Foto: Divulgação / Secom PMS

Salvador aderiu à iniciativa ‘Redução de Resíduos Orgânicos de Metano’ (LOW-M, na sigla em inglês), uma coalizão de organizações globais que tem como objetivo diminuir as emissões de metano do setor de resíduos. O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil), que assinou, nesta terça-feira, 4, a adesão da cidade na Cúpula Mundial de Prefeitos da rede global C40, realizada no Rio de Janeiro.

“Hoje assinamos a adesão de Salvador à LOW-M (Lowering Organic Waste Methane), iniciativa apoiada pela Coalizão pelo Clima e Ar Limpo (CCAC), pelo Ministério do Meio Ambiente e outros parceiros, com foco em políticas públicas, assistência técnica e soluções financeiras para reduzir metano de resíduos orgânicos", destacou o prefeito.

Salvador sustentável

Bruno Reis ressaltou que a adesão reafirma o compromisso de Salvador em avançar nas pautas sustentáveis: “Essa iniciativa representa uma oportunidade concreta de avançar no fortalecimento das políticas de gestão de resíduos e nas estratégias de mitigação climática, reforçando nossos esforços para atingir a meta de neutralizar as emissões de gases de efeito estufa até 2049”, salientou.

De acordo com o governo federal, a meta da LOW-M é acelerar o cumprimento do Compromisso Global do Metano, que prevê a queda das emissões do gás de efeito estufa em pelo menos 1 milhão de toneladas métricas por ano até 2030.

O Compromisso Global do Metano foi assinado em 2021 durante a 26ª Conferência da ONU sobre Mudança do Clima, a COP26, na Escócia. Na ocasião, o Brasil e outros mais de 100 países estabeleceram como objetivo reduzir 30% das emissões de metano até 2030, em relação aos níveis de 2020, contribuindo com a mitigação do aquecimento global em curto prazo.

Referência

Salvador conquistou, nesta segunda-feira, 3, destaque internacional ao ser reconhecida entre as 11 cidades do mundo que mais reduziram suas emissões de gases de efeito estufa (GEE). A capital baiana foi a única cidade da América Latina a alcançar uma redução superior a 30% das emissões, resultado que a coloca ao lado de metrópoles como Paris, Londres, Sydney e São Francisco.

Os dados fazem parte do relatório “Past the Peak: Accelerating climate action in C40 cities”, publicado pela rede global C40 Cities nesta segunda, às vésperas da Cúpula do C40, realizada no Rio de Janeiro. O prefeito Bruno Reis participa do evento na capital fluminense.

Ficar entre as 11 cidades do mundo que mais reduziram suas emissões de gases de efeito estufa mostra que nossas políticas estão dando resultado. Investimos em mobilidade limpa, eficiência energética, gestão de resíduos e ampliação das áreas verdes, e vamos continuar avançando para fazer de Salvador uma referência em sustentabilidade e qualidade de vida Bruno Reis, prefeito de Salvador

Segundo o relatório, o desempenho de Salvador reflete uma combinação de políticas públicas integradas e investimentos em mobilidade sustentável. A cidade tem apostado na inovação e na colaboração entre diferentes setores para promover uma transição justa e resiliente.

O levantamento, que analisou dados até fevereiro de 2025 utilizando o padrão internacional GPC (Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories), evidencia o avanço das cidades que já ultrapassaram seu pico de emissões e vêm registrando quedas consistentes. O estudo aponta que 60 das quase 100 cidades da rede C40 já entraram em trajetória descendente de emissões.

Entre as ações adotadas pela Prefeitura de Salvador que contribuíram para alcançar esse reconhecimento está a substituição da iluminação pública por tecnologia LED, reduzindo o consumo de energia e as emissões associadas.

Também se destacam programas de incentivo como o IPTU Verde e o IPTU Amarelo, que estimulam práticas sustentáveis em edificações, além da implantação do sistema BRT e da ampliação da infraestrutura cicloviária, que incentivam modos de transporte menos poluentes, além da aquisição de ônibus elétricos para o sistema de transporte público e da implantação do maior terminal de recarga de ônibus elétricos em área pública do país.